Em busca de zerar novas filas do SUS, secretário de Saúde de Porto Alegre vai pedir mais recursos a ministro

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, Porto Alegre registrava um crescimento de cerca de 5 mil pessoas na fila para atendimentos por mês. Com o lançamento, no fim do ano passado, do programa Mais Especialistas, do governo federal, foi possível estabilizar esse número, e, a partir de abril, com a implementação das OCI's — uma estratégia de organização do atendimento na saúde pública, que oferece um fluxo contínuo e integral ao paciente —, a fila diminuiu ainda mais.