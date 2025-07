Dom Jaime Spengler reforça convite ao papa Leão XIV para COP30

Encontro ocorreu nesta terça-feira (1º). Vatican Media / Reprodução

O arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB, dom Jaime Spengler, reforçou o convite ao papa Leão XIV para participar da COP30 — a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que ocorrerá em Belém em novembro. O encontro entre o cardeal e o Pontífice ocorreu na manhã desta terça-feira (1º) no Vaticano.

Dom Jaime participou do encontro representando o Conselho Episcopal Latino-Americano (Celam), do qual é presidente. O foco foi a entrega do documento Um chamado por justiça climática e a casa comum: conversão ecológica, transformação e resistência às falsas soluções. O texto reúne os principais pontos de defesa, propostas e denúncias feitas pela Igreja em relação à crise climática e às questões em debate na COP30.

O documento afirma que não se deve abandonar as metas de limitar o aquecimento global a 1,5°C, a fim de evitar efeitos catastróficos. Também destacam que "as nações ricas devem pagar sua dívida ecológica com um financiamento climático justo", além de defender o fim dos combustíveis fósseis e a proteção dos povos indígenas e tradicionais, entre outros pontos.

— Não há justiça climática sem conversão ecológica, e não há conversão ecológica sem resistência a falsas soluções — afirmou Dom Jaime em coletiva de imprensa na Santa Sé — Denunciamos o mascaramento de interesses sob nomes como "capitalismo verde" e "economia de transição", que perpetuam lógicas extrativistas e tecnocráticas. Rejeitamos a financeirização da natureza, os mercados de carbono, as chamadas "monoculturas energéticas", a recente abertura de novos poços de petróleo, ainda mais grave na Amazônia, e a mineração abusiva em nome da sustentabilidade.

Segundo dom Jaime, o governo brasileiro já encaminhou o convite formal ao Pontífice para que participe da COP30.

— O que ele nos diz é: existe sim a agenda do Jubileu em Roma, concentrada na segunda quinzena de novembro. Está aberta a possibilidade de adequação à agenda do Papa. Ele tem, de fato, consciência da importância e do lugar da palavra da Igreja nesse contexto — afirmou o cardeal.

Encontro dos religiosos junto a papa Leão XIV. Vatican Media / Reprodução

Também estiveram presentes na reunião o presidente da Federação das Conferências Episcopais da Ásia (FABC), cardeal Filipe Neri António Sebastião do Rosário Ferrão; o presidente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar (SECAM), cardeal Fridolin Ambongo Besungu; e o secretário-geral do Celam, monsenhor Josef Sayer.