Diplomatas e servidores do Itamaraty repudiam "veementemente" tarifas de Trump

Nota afirma que soberania dos Estados é um dos princípios basilares do direito internacional.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Duas entidades representantes da diplomacia nacional "repudiam veementemente" as tarifas do presidente americano, Donald Trump , sobre o Brasil nesta quarta-feira (30).

A Associação e Sindicato dos Diplomatas Brasileiros (ADB Sindical) e o Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério das Relações Exteriores (Sinditamaraty) lançaram uma nota conjunta em que afirmam que o governo americano "ultrapassa os limites do respeito institucional e agride diretamente a soberania do Brasil".