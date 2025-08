Decisão na Justiça dificulta retirada de fios soltos em postes de Porto Alegre

Enquanto empresas de energia elétrica, telefonia e internet brigam com a prefeitura na Justiça, Porto Alegre fica cada vez mais cheia de fios soltos nos postes .

Há um processo judicial tramitando na Vara Regional do Meio Ambiente, em que essas companhias figuram como rés. Foi construído um acordo, no qual um dos itens, o de número 8, autorizava técnicos de qualquer empresa, que estejam trabalhando nos postes, retirarem cabos caídos ou rompidos, não importando como esteja identificado, tampouco o tipo de serviço que esteja prestando. Ademais, quem puder arrumar a totalidade dos fios — incluindo os de outras companhias — com grampeador, estava autorizado a fazê-lo.