De quais países vêm mais turistas para o RS

No Rio Grande do Sul , os países sul-americanos representaram 99% das chegadas internacionais no primeiro semestre de 2025, totalizando 1.196.131 turistas .

O Chile se destacou como o país com maior crescimento anual nas intenções de compra de passagens para o RS, com alta de 146,8%.

Desde a retomada dos voos internacionais no aeroporto Salgado Filho, em 19 de dezembro de 2024, o volume de passagens aéreas emitidas dos países da América do Sul para o RS cresceu 89,1%. Considerando apenas o período até 30 de abril — antes dos impactos das enchentes — o crescimento foi de 7,8%.

Nos próximos dias, o governo do Estado irá lançar uma campanha internacional com o objetivo de aumentar o fluxo de turistas de países do Mercosul e Colômbia no RS, especialmente durante o inverno gaúcho.