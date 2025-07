Da disputa pelo algodão até a espionagem de Dilma: tensões entre EUA e Brasil são comuns

Trump e Lula em nova disputa John Thys,Ricardo Stuckert / AFP,Presidência da República/Divulgação

Um dos pilares da política externa brasileira no início do século 20 era contar que a aproximação com os Estados Unidos renderia concessões de Washington que seriam benéficas para o Brasil. Mas, como lembrou à coluna o embaixador Rubens Barbosa, essa relação de 200 anos é marcada por episódios frequentes de tensão. Se a retórica costuma exaltar a amizade estratégica e os interesses comuns, a realidade mostra que, por trás dos sorrisos protocolares, há contenciosos econômicos e políticos que revelam os limites da relação bilateral — especialmente quando interesses de Estado colidem com personalismos ou com narrativas ideológicas de ocasião.

Há rusgas históricas, desde o Império, mas para não nos alongarmos muito no tempo, vale lembrar que poucos embates foram tão emblemáticos quanto o contencioso do algodão, iniciado em 2002, quando o Brasil denunciou os subsídios americanos à produção de algodão, que distorciam o mercado internacional. O caso foi parar na Organização Mundial do Comércio (OMC) e resultou, anos depois, em uma vitória histórica do Brasil, com direito à autorização para retaliação comercial e, posteriormente, a um acordo bilionário com os EUA. Outro exemplo recorrente de atrito envolve o aço e o alumínio: em diferentes momentos, os EUA impuseram tarifas sob pretextos protecionistas, como fez Donald Trump em 2018 e 2019. O Brasil, ainda que se apresentasse como aliado fiel de Washington no governo Jair Bolsonaro, não escapou das sanções.

A tensão também se estendeu ao etanol e aos biocombustíveis, com medidas de reciprocidade e disputa por mercado entre o etanol de cana brasileiro e o etanol de milho americano. Já no campo da propriedade intelectual, o embate foi mais sutil, mas não menos simbólico: os EUA pressionaram contra a quebra de patentes de medicamentos, especialmente durante a crise do HIV, enquanto o Brasil defendia o acesso universal à saúde, em consonância com tratados internacionais.

Mas foram os contenciosos políticos e diplomáticos que mais abalaram a confiança mútua nos últimos anos. O caso recente mais grave foi o episódio da espionagem da NSA, em 2013, quando a então presidente Dilma Rousseff teve seus dados monitorados ilegalmente pela inteligência americana. Dilma cancelou uma visita de Estado aos EUA e denunciou o abuso na ONU. A crise marcou um ponto de inflexão nas relações.

Sob o governo Biden, novas tensões emergiram. Os incêndios na Amazônia e a condução da política ambiental na época de Bolsonaro no Planalto provocaram reações duras do Congresso e da diplomacia dos EUA, que passaram a condicionar investimentos e cooperação ao combate ao desmatamento. A resposta do Brasil oscilou entre a negação e o discurso de soberania, com impacto direto na imagem internacional do país.

Apesar da retórica de proximidade, os interesses dos Estados Unidos raramente se curvam a afinidades ideológicas ou afetivas. O Brasil, por sua vez, oscila entre o pragmatismo e a tentativa de construir relações baseadas em lealdades pessoais, o que, invariavelmente, se revela frágil.

Contencioso do algodão (2002–2014)

O Brasil abriu uma disputa contra os EUA na OMC, alegando que os subsídios americanos ao algodão distorciam o comércio e prejudicavam produtores brasileiros. O Brasil venceu o caso em 2009. A OMC autorizou o Brasil a retaliar os EUA em mais de US$ 800 milhões por ano, inclusive com sanções a propriedade intelectual (como softwares e medicamentos).

Disputas sobre exportações de aço

Brasil é o segundo maior parceiro comercial dos EUA em aço. ArcelorMittal / Divulgação

Foram vários os momentos. Em 2002, no governo George W. Bush, os EUA impuseram tarifas sobre o aço estrangeiro para proteger sua indústria. O Brasil foi afetado e reagiu diplomaticamente. Em 2018, Trump aplicou tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio com base na "segurança nacional". O Brasil conseguiu isenção temporária, mas com cotas de exportação. No ano seguinte, Trump anunciou a retomada das tarifas alegando "desvalorização artificial do real" — o que não se sustentava economicamente. A medida foi revertida meses depois.

Etanol e biocombustíveis

Etanol já foi motivo de tensionamento entre os dois países Daniela Xu / Agencia RBS

Até 2011, os EUA mantinham uma tarifa de 54 centavos por galão sobre o etanol brasileiro, o que prejudicava o Brasil. Após aquele ano, a tarifa foi suspensa, mas o país impôs quotas de importação ao etanol dos EUA (à base de milho). Durante o governo Trump 1, a questão voltou a gerar atrito: em 2020, o Brasil limitou a entrada de etanol americano.

Propriedade intelectual e patentes

Na primeira década dos anos 2000, os EUA criticaram a quebra de patentes de medicamentos pelo Brasil, especialmente no caso de antirretrovirais para HIV.

Espionagem da NSA contra Dilma Rousseff

Dilma foi espionada pela NSA Fabio Pozzebom / Agência Brasil

Em 2013, no governo Barack Obama, documentos vazados pelo ex-funcionário da NSA Edward Snowden revelaram que a agência havia espionado comunicações da então presidente Dilma Rousseff, de ministros e da Petrobras. Dilma cancelou visita oficial de Estado a Washington em 2013 e criticou os EUA na Assembleia Geral da ONU.

Divergências ambientais na Amazônia

Lula recebeu Maduro no Planalto em 2023 EVARISTO SA / AFP

Durante o governo Bolsonaro, os EUA (sob Trump, de forma discreta, e depois Joe Biden, de forma explícita) criticaram o desmonte das políticas ambientais brasileiras, especialmente diante do aumento das queimadas na Amazônia. Parlamentares e ONGs pressionaram por condicionar acordos comerciais à proteção ambiental. Bolsonaro acusou os EUA de tentarem violar a soberania brasileira e rejeitou pressão internacional sobre a Amazônia.





Divergências sobre Venezuela e Cuba