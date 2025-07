CUFA-RS leva crise climática do Estado a debates na França e Suíça

A Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul (CUFA-RS) participará, neste mês de julho, de dois eventos internacionais voltados à inovação social, desenvolvimento sustentável, justiça climática e inteligência artificial. De 4 a 5 de, a entidade estará presente na Expo Favela Paris, na França. Entre 8 e 11, participará do AI for Good Summit, em Genebra, na Suíça.