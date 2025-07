Cooperativas gaúchas exibem práticas sustentáveis em imersão pré-COP30

Entre outros locais, grupo esteve na Vinícola Aurora. Eduardo Benini / Divulgação

Felizmente, há bons exemplos - e eles vem do Rio Grande do Sul — para serem mostrados ao mundo durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorrerá em Belém, em novembro.

O Estado foi um dos destinos escolhidos pelo Sistema OCB para receber a terceira edição da imersão em cooperativismo pré-COP 30. Ao longo desta semana, representantes de ministérios, organismos internacionais e entidades empresariais percorreram diferentes cidades para conhecer exemplos de sustentabilidade e inclusão promovidos por cooperativas de diferentes ramos de atuação.

Com o apoio do Sistema Ocergs, a iniciativa, além de salientar o papel do cooperativismo diante dos desafios climáticos, busca garantir um espaço para o setor na COP.

— O que hoje chamamos de agenda ESG não é novidade para as cooperativas. Pelo contrário: está no DNA do cooperativismo — avalia a gerente de Desenvolvimento de Cooperativas do Sistema OCB, Debora Ingrisano.

A programação começou pelo ramo agropecuário e de crédito, com apresentação do trabalho desempenhado pelas cooperativas Coasa e Cresol, em Água Santa, na Região Norte. Depois, o grupo teve a oportunidade de conhecer a vinícola Aurora, em Bento Gonçalves, e as boas práticas da Sicredi Pioneira, primeira cooperativa de crédito da América Latina.

Em Nova Petrópolis, o grupo passou ainda pelo memorial ao padre Theodor Amstad, patrono do cooperativismo no Brasil, instalado junto ao prédio da Caixa Rural. A imersão foi encerra em Porto Alegre, com a experiência da cooperativa de trabalho Cotravipa.