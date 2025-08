Conheça a prisão onde Carla Zambelli está detida

Depois de ser presa na Itália, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi levada para a prisão feminina Germana Stefanini, que faz parte do complexo penitenciário de Rebibbia, localizado no distrito de Ponte Mammolo, no nordeste de Roma. Essa unidade é uma das três prisões exclusivas para mulheres em toda a Itália e uma das maiores do país, enfrentando problemas de superlotação.