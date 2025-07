Como o tarifaço de Trump sobre o Brasil pressiona a COP30, de Belém

Obviamente, ninguém precisava de bola de cristal para prever um ano tenebroso: o retorno de um negacionista climático ao comando do segundo maior poluidor mundial, a promessa de retirada dos EUA do Acordo de Paris (que deve se confirmar em 2026), as duas guerras em andamento, entre Israel e Hamas e entre Rússia e Ucrânia, e o crescimento da extrema direita na Europa, faziam os negociadores acelerar acertos antes da chegada da tempestade perfeita. Não havia ainda a guerra com o Irã no cenário e muito menos a chantagem em forma de tarifas extras ao Brasil e a outros aliados — até ali parecia apenas que a China era o alvo.