Comitiva italiana traz ao RS lições de enfrentamento a catástrofes ambientais

Grupo navegou pelo Guaíba na tarde desta terça-feira (15). Vitor Ceolin / Divulgação

Em junho passado, uma erupção do Monte Etna provocou explosões e nuvens de cinzas de até 6 quilômetros de altura, levando a evacuação de turistas e o fechamento temporário de trilhas. Em maio de 2023, chuvas extremas inundaram mais de 40 cidades italianas, destruíram pontes e desabrigaram 50 mil pessoas na região de Emilia‑Romagna. No ano anterior, ondas de calor severas, incêndios florestais, uma seca histórica no vale do Pó atingiram diversas regiões.

Tragédias vulcânicas e climáticas recente transforaram a Itália em um dos países mais experientes em termos de preparação, resposta e recuperação frente desastres. Todo esse conhecimento está sendo compartilhado com autoridades gaúchas nesta semana. Por iniciativa do Consulado-geral da Itália no RS, até sexta-feira (18), membros da Defesa Civil italiana visitam o Estado para atividades de intercâmbio técnico e cooperação.

De acordo com o cônsul-geral Valério Caruso, a intenção era trazer a comitiva logo após as chuvas de setembro de 2023, mas o novo episódio de enchentes, em maio de 2024,, ainda mais traumático e intenso, adiou a visita.

— Quando testemunhamos aqueles eventos extremos, pensamos em trazer para cá os melhores técnicos que temos na Itália sobre o assunto. Só não sabíamos que 2024 seria ainda pior, e por isso essa cooperação Brasil e Itália só pode ser realizada agora. Apesar de ser um tema que machuca os gaúchos, por todas as perdas, é de extrema relevância por proporcionar aprendizados que podem ser fundamentais para futuros enfrentamentos — afirmou Caruso.

Iniciativa de trazer o grupo ao RS foi do cônsul-geral da Itália no Estado, Valério Caruso (de terno). Vitor Ceolin / Divulgação

O roteiro da comitiva iniciou nesta terça-feira (15), com agendas na Capital. Os italianos conheceram o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, no auditório da Superintendência de Portos e Hidrovias. Em seguida, navegaram pelo Guaíba. Nesta quarta-feira (16), está previsto um encontro com o governador Eduardo Leite. À tarde, a comitiva irá a Muçum, no Vale do Taquari. Está prevista uma reunião com representantes de 36 municípios da região.

Na quinta-feira (18), em Bento Gonçalves, os especialistas conhecerão o distrito de Faria Lemos, no local onde foi instalado o Gabinete de Crise da Defesa Civil em 2024. No município atingido por deslizamentos, haverá o Seminário Internacional sobre Cooperação entre a Proteção Civil do Rio Grande do Sul e a Itália.