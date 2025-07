Comando Militar do Sul terá novo comandante a partir de agosto

Secretaria-Geral do Exército / Divulgação

Luís Cláudio de Mattos Basto é atual Secretário-Geral do Exército.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Comando Militar do Sul (CMS) terá um novo comandante. O general de Exército Hertz Pires do Nascimento passará a gestão para Luís Cláudio de Mattos Basto, também general de Exército. A troca ocorrerá no próximo dia 13 de agosto.