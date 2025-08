Com especialistas de seis países, Banco Mundial e Unesco, RS terá seminário internacional sobre educação e mudanças climáticas

O governo do Estado reunirá, entre os dias 5 e 6 de agosto, especialistas, gestores públicos e organizações no Seminário Internacional Educação, Mudanças Climáticas e Resiliência. O evento, que ocorrerá em Porto Alegre, é organizado pela Secretaria de Educação do RS, em parceria com o Banco Mundial e com apoio técnico do Todos Pela Educação.