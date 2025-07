Casa dos Raros inaugura programa especializado em neuromielite óptica no RS

Casa dos Raros fica no bairro Santa Cecília, em Porto Alegre.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A partir de agosto, a Casa dos Raros inaugurará o primeiro centro exclusivo para tratamento de neuromielite óptica no Rio Grande do Sul. O novo programa tem o objetivo de facilitar a jornada do paciente, desde o diagnóstico até o tratamento efetivo, oferecendo não apenas medicamentos, mas também terapias multidisciplinares integradas.