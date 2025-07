Capivaras, aves e cágados: placas alertam sobre a presença de animais silvestres na orla do Guaíba

Sinalização instalada próximo do Anfiteatro Pôr do Sol. Vitor Netto / Agência RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Quem circula pela Orla do Guaíba, em Porto Alegre, tem se deparado com placas de sinalização que alertam para a presença de animais silvestres, como capivaras, aves e cágados. As sinalizações estão instaladas na direção da Avenida Praia de Belas, principalmente entre a foz do Arroio Dilúvio e o Anfiteatro Pôr do Sol.

Ao todo, são 12 placas — seis foram colocadas ainda em maio, e as demais, agora em junho. A iniciativa é uma parceria entre o Gabinete da Causa Animal (GCA), a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre.

— As placas servem como orientação visual para que a população tenha cuidado com a fauna local, já que esses animais podem aparecer no trajeto — explicou Tatiana Guerra, secretária do Gabinete da Causa Animal.

Placa apresentando a possibilidade do aparecimento de aves, capivaras e cágados. Vitor Netto / Agência RBS

Os primeiros registros de capivaras na região da foz do Arroio Dilúvio ocorreram em dezembro de 2024. Com o aumento do nível do Guaíba nos últimos meses, os grupos de capivaras que viviam no local migraram para a área do Anfiteatro Pôr do Sol.

— É importante lembrar que esses animais são protegidos por lei. Eles estão em seu habitat natural e não devem ser retirados. Também não devemos alimentá-los ou nos aproximar, pois não sabemos como um animal silvestre pode reagir — reforçou Tatiana.