"Caça às bruxas", censura, abuso de autoridade e Bolsonaro: como secretários dos EUA justificam sanções a Moraes

Montagem com fotos AFP e STF / Arte GZH

Ex-presidente Jair Bolsonaro e ministro do STF, Alexandre de Moraes.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, foi sancionado nesta quarta-feira (30) pelo governo dos Estados Unidos com a Lei Magnitsky. No início da tarde, ao menos dois secretários americanos se pronunciaram sobre o caso.