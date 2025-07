Brasil ganha novo Patrimônio Mundial: Cânion do Peruaçu é reconhecido pela Unesco

Local conta com 38 mil hectares de extensão. EVANDRO PEREIRA / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Brasil tem mais uma beleza natural reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O cânion do Peruaçu, em Minas Gerais, foi incluído na lista da entidade no domingo (13), durante a 47ª reunião do Comitê do Patrimônio Mundial, em Paris, na França.

O local, com 38 mil hectares de extensão, apresenta uma formação geológica resultante do desabamento de uma caverna. Entre os pontos mais visitados estão a Gruta do Janelão, com galerias de mais de cem metros de altura, e a Perna da Bailarina, considerada a maior estalactite do mundo (formação rochosa que se assemelha a um pingente de gelo).

A região reúne uma mistura de ecossistemas, como Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. O local abriga mais de 114 sítios arqueológicos, incluindo pinturas rupestres e vestígios de ocupação humana de até 12 mil anos. Além disso, possui mais de mil espécies de flora e 950 de fauna.