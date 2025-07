Bolsonaro é só pretexto para Trump na crise tarifária

Voltemos à disputa Trump x mundo. O presidente americano sempre encontra uma desculpa em suas "cartas" aos governantes aos quais faz chantagem: o negócio de Trump não é anistiar Bolsonaro ou os golpistas do 8 de Janeiro, seu negócio é poder, a bravata do valentão, e impor o protecionismo diante de parceiros comerciais para negociar melhores condições para os EUA. Tanto que não não há qualquer simpatia ideológica na UE, por exemplo, a um determinado grupo (como, em tese, teria à família Bolsonaro), para ele ameaçar sobretaxar, em 30%, o bloco. No caso do Brasil, Bolsonaro é pretexto.