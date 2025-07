Bolsonaro apoia articulação entre PL e Novo para as eleições no Rio Grande do Sul

O ex-presidente Jair Bolsonaro mostrou apoio às articulações entre o PL e o Novo para as eleições de 2026 no Rio Grande do Sul. Os deputados federais Marcel Van Hattem (Novo) e Sanderson (PL) se reuniram nesta quinta-feira (17) com Bolsonaro para apresentar o andamento das conversas entre os dois partidos no Estado. A intenção é formar uma chapa única de direita, com Zucco (PL) como candidato ao Piratini, e Marcel e Sanderson como candidatos ao Senado.