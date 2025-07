Assembleia do RS reduz em 65% uso de copos de papel com kits sustentáveis

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul registrou uma redução de 65,7% no consumo de copos de papel biodegradável em junho, em comparação com maio. A queda é resultado da distribuição de 1,5 mil kits de sustentabilidade aos servidores, contendo garrafas reutilizáveis, xícaras de fibra de arroz e materiais educativos. A expectativa é que, até o final de 2025, a medida gere uma economia superior a R$ 30 mil aos cofres públicos.