Argentinos podem ser liberados de visto de entrada nos EUA

Presidente argentino, Javier Milei, e secretária do Departamento de Segurança americana, Kristi Noem.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Enquanto Donald Trump endurece as políticas migratórias dentro dos Estados Unidos, o presidente da Argentina, Javier Milei, reuniu-se nesta segunda-feira (28) com a secretária do Departamento de Segurança americana, Kristi Noem, para iniciar um processo para que argentinos entrem nos EUA sem visto.