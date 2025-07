Apostilas didáticas da rede estadual de São Paulo apresentam erros sobre o Rio Grande do Sul 

Erros apresentados nas apostilas da rede estadual de São Paulo. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

As apostilas didáticas da rede estadual de São Paulo apresentam erros em relação ao Rio Grande do Sul. As inconsistências nos materiais foram reveladas por uma reportagem do Correio Braziliense nesta segunda-feira (7). Os equívocos são primários e foram identificados pelos próprios estudantes.

Em um dos casos, cita-se o cânion de Itaimbezinho, localizado na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, mas a imagem que acompanha a informação mostra a Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo.

Na imagem, aparece a Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Outro erro é a inversão de fotos: no lugar dos Pampas gaúchos, aparece uma araucária, e, no lugar da araucária, uma imagem dos Pampas.

Há inversão de imagem ao citar as vegetações dos Pampas e dos pinhais. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

O livro didático de geografia é utilizado por alunos do Ensino Fundamental, que têm por volta de nove anos. A repórter Rosana Hessel, inclusive, ouviu estudantes que afirmaram que perceberam os erros por conta própria.

A coluna entrou em contato com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) de São Paulo. Segundo o órgão, a pasta instaurou uma investigação para apurar a responsabilidade pelas inconformidades no material e já foi enviada às escolas uma errata com as devidas correções.

Veja a nota encaminhada

A Secretaria de Estado da Educação instaurou uma investigação preliminar para apurar a responsabilidade pelas inconformidades identificadas no material didático. O outro material pedagógico que foi ministrado pelos professores em sala de aula está correto e em conformidade com o Currículo Paulista. Com relação ao conteúdo impresso, já foi enviada uma errata com as devidas correções às escolas e respectivas orientações.

Materiais didáticos