Além de Alexandre de Moraes, quem mais foi punido pela Lei Magnitsky nos EUA

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Lei Magnitsky , aplicada pelo governo de Donald Trump nesta quarta-feira (30) contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes , não é uma novidade. Em vigor desde 2017, a legislação americana já foi utilizada contra pelo menos 650 pessoas em todo o mundo , incluindo diversas personalidades de destaque.

Um dos primeiros casos emblemáticos ocorreu ainda em 2017, quando as sanções foram aplicadas ao empresário dominicano Ángel Rondón Rijo . Segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos , órgão responsável pela implementação da lei, Rondón atuava como operador financeiro da empreiteira brasileira Odebrecht.

Entre as figuras relevantes que também foram alvo da Lei Magnitsky destacam-se o ex-presidente do Conselho Supremo Eleitoral da Nicarágua Roberto José Rivas Reyes , o deputado guatemalteco Julio Antonio Juárez Ramírez e o ex-presidente da Gâmbia Yahya Jammeh , que governou o país africano entre 1994 e 2017. A lista inclui ainda o ex-presidente paraguaio Horacio Cartes (2013-2018) e seu ex-vice-presidente Hugo Adalberto Velázquez Moreno (2018-2023).

Dados do governo norte-americano revelam que somente no ano de 2023 as sanções atingiram cidadãos de nove países diferentes: Afeganistão, Bulgária, Guatemala, Haiti, Libéria, Paraguai, China, Rússia e Uganda.