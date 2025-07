Alcy Cheuiche e Gilmar Fraga resgatam a história da primeira Assembleia Legislativa do RS

Livro relata pedaço pouco lembrado da história do Rio Grande do Sul.

Um período pouco lembrado da história gaúcha é tema do novo livro do escritor Alcy Cheuiche .

Trata-se da primeira sessão da Assembleia Legislativa do Estado, que tinha como dois dos eleitos Bento Gonçalves e Padre Chagas (o mesmo que dá nome à rua do Moinhos de Vento, em Porto Alegre).

O entrevero em plenário é resgatado pelo historiador no livro "O alvorecer da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e a Revolução Farroupilha" (Almalinda Sonhos Editoriais). São embates desconhecidos até mesmo pela própria Casa, onde somente agora, nos 190 anos do 20 de abril de 1835, estão sendo colocados em placa os nomes dos primeiros deputados.