"A questão não está madura", diz dom Jaime Spengler sobre projeto que muda licenciamento ambiental

Apesar dos apelos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) , a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta-feira (17) o PL 2.159/2021 , que reformula as regras de licenciamento ambiental. Na véspera da votação, na quarta-feira (16), o arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB, dom Jaime Spengler, havia feito um apelo pessoal ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), pedindo o adiamento da pauta para ampliar o debate.

— Em um ano em que temos a COP30 e o Brasil está sendo questionado, uma matéria como essa precisa ter um debate alargado com a sociedade e pensar no futuro. A questão não está madura — afirmou dom Jaime em entrevista nesta quinta-feira à coluna.

Desde o início do ano a Igreja Católica tem se engajado em pautas ambientais. Em 2025, celebra-se 10 anos da encíclica Laudato Si' — documento histórico no qual o papa Francisco fez um apelo pela proteção da "casa comum", abordando com urgência as mudanças climáticas e a crise ecológica. Também neste ano, a Campanha da Fraternidade se dedica ao tema "Fraternidade e Ecologia Integral".