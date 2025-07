A obsessão dos EUA por minerais críticos põe Brasil no mapa geopolítico do futuro

A busca por minerais críticos insere-se nesse mesmo enredo. Com aplicação direta na indústria da defesa, no setor energético e na transição para uma economia de baixo carbono, esses minerais se tornaram peça-chave da geopolítica contemporânea. Não por acaso, o Brasil entrou definitivamente no radar estratégico americano após declarações recentes do encarregado de Negócios da Embaixada dos EUA em Brasília, Gabriel Escobar, sobre o interesse de Washington em firmar acordos bilaterais para garantir o fornecimento desses insumos.