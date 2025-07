A América Latina ainda é quintal dos EUA?

A metáfora, obviamente, precisa ser reinterpretada à luz de um mundo no qual as potências globais competem , cada vez mais, por zonas de influência. É quase consenso entre especialistas de que o mundo está voltando a ser fatiado pelo poder, como em outros momentos turbulentos da história que nos levaram ao abismo.

A invasão da Ucrânia é uma tentativa explícita de o Kremlin manter sua esfera de influência na região pós-soviética e impedir o avanço da Otan . E Turquia tem se tornado o novo ator no Oriente Médio , com braços estendidos sobre o Cáucaso, a Líbia e até a África.

No caso latino-americano, a relação com a potência hegemônica, os EUA, sempre foi de aproximações e distanciamentos. A expressão "América Latina como quintal dos EUA" surgiu entre os séculos XIX e XX como crítica ao intervencionismo em assuntos latino-americanos.

Além do "quintal", que remete um local periférico da casa, outra metáfora comum nessa relação é a do "big stick" (porrete). A política de Theodore Roosevelt defendia a intervenção militar dos EUA para proteger seus interesses, como nas ocupações de Cuba, Haiti, Nicarágua e República Dominicana, além dos golpes apoiados pela CIA, como no Chile (1973) e no Brasil (1964).