Prepare-se: o mundo ficará mais armado e perigoso

Resultado de mais um bombardeio russo em alvos civis na Ucrânia. HANDOUT / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE

O mundo está mais armado e perigoso. E, lamento informar, esse cenário tende a piorar. O sintoma disso é a decisão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de aumentar seus gastos com defesa.

Reunidos em Haia até quarta-feira passada, os líderes da aliança militar ocidental estabeleceram como meta: cada país deve chegar a investir 5% de seu respectivo Produto Interno Bruto (PIB) em defesa até 2035.

É ambicioso e histórico. O objetivo até agora era 2%, um patamar atingido, no ano passado, por 22 dos 38 países-membros.

É evidente que essa elevação deve-se à ameaça representada por Vladimir Putin. A invasão da Ucrânia, em 2022, desequilibrou a balança de poder e trouxe de volta "o medo" nunca superado dos russos. O massacre perpetrado pelo grupo terrorista Hamas contra Israel, em 2023, e as subsequentes guerras contra o Hezbollah e, agora, o Irã, elevaram as preocupações com segurança.

Cedo ou tarde, os aiatolás irão retomar seu programa nuclear. Mais países detêm a bomba atômica do que em 1945 (além dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Índia, Paquistão e Israel dispõem desse arsenal). A Coreia do Norte, possivelmente, teria capacidade para produzir 90 ogivas.

Enquanto 5% do PIB é depositado em armas no Hemisfério Norte, o quanto cada país reserva para conter o aquecimento global, investe em energias renováveis, contribui para reduzir a fome e melhorar o bem-estar das populações? Sobra de um lado, falta de outro.