Vereador protocola projeto que obriga apresentação de atestado médico para corridas de rua

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

De acordo com a proposta, o documento deve ser emitido por médico registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM) , atestando a aptidão física para atividades de alta intensidade.

A medida não se aplica a eventos recreativos com percursos menores que 3 quilômetros. Participantes que já apresentaram atestado válido (com até 12 meses de emissão) em eventos anteriores do mesmo organizador ficam dispensados da nova apresentação. O documento pode ser entregue fisicamente em inscrições presenciais ou digitalmente para inscrições online.