Vereador de Porto Alegre lança livro sobre a ascensão da extrema-direita

O vereador de Porto Alegre Roberto Robaina (PSOL) lançará, nesta sexta-feira (20), o livro A Ascensão da Extrema Direita e o Freio de Emergência (Editora Movimento). O evento ocorrerá no Clube de Cultura, às 18h30, com a presença do filósofo Vladimir Safatle (USP), um dos autores citados na obra.

No livro, Robaina analisa o crescimento da extrema-direita no mundo a partir das crises do capitalismo, dialogando com pensadores como Marx, Adorno, Freud e Bataille, além de contemporâneos como Enzo Traverso e Safatle. O prefácio é assinado pelo renomado pesquisador Michael Löwy, diretor do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França e referência nos estudos marxistas.