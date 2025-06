Usina do Gasômetro vai receber assembleias do Orçamento Participativo de Porto Alegre

Evento foi cancelado em 2024 devido a enchente de maio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Após o cancelamento no ano passado devido a enchente de maio, o Orçamento Participativo de Porto Alegre retorna em 2025 com suas atividades programadas entre 7 de julho e 11 de agosto. Nesta edição, a novidade é que a Usina do Gasômetro será o palco principal, sediando tanto as assembleias temáticas quanto as da região Centro.

Durante os encontros, a população terá a oportunidade de apresentar suas demandas diretamente aos gestores públicos, eleger novos conselheiros, definir a quantidade de delegados para o biênio 2025/2026 e estabelecer as prioridades de investimento para o orçamento municipal do próximo ano.

A programação começa com as assembleias temáticas e da região Centro na Usina do Gasômetro, que acontecerão de 7 a 16 de julho. Em seguida, as reuniões se espalharão pelas diversas regiões da cidade, seguindo até 11 de agosto.

A participação é aberta a todos os cidadãos, que podem se informar sobre os locais e horários através das subprefeituras de cada região. Os encontros acontecem às 19h durante a semana e às 15h aos sábados.

Para quem deseja concorrer como conselheiro, as inscrições de chapas devem ser feitas até sete dias úteis antes de cada assembleia. As candidaturas para as temáticas são registradas na Coordenação das Subprefeituras, enquanto as regionais devem ser entregues nas respectivas subprefeituras.