Ulbra recebe reconhecimento nacional por atuação na enchente

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) foi agraciada com a Medalha do Mérito Evangélico Daniel Berg e Gunnar Vingren em reconhecimento aos trabalhos realizados durante a enchente de maio de 2024. A honraria foi entregue nesta terça-feira (17).