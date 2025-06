Trump ironiza ataques do Irã no Oriente Médio: "resposta muito fraca"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu com ironia aos ataques realizados pelo Irã nesta segunda-feira (23) contra bases militares americanas no Catar, no Oriente Médio. Em sua rede social, o republicano descreveu a resposta iraniana como "muito fraca" e afirmou que as forças dos EUA combateram "com muita eficácia" os bombardeios.