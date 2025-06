Terroristas, assassina e ex-executivos foragidos: além de Zambelli, quem mais está na lista da Interpol

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A pedido da Polícia Federal (PF), mediante ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, foi encaminhado à Interpol o nome da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) para inclusão na lista vermelha do órgão.