"Tenho dedos verdes", diz rei Charles III a Marina Silva em encontro em Londres

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, reuniu-se com o rei Charles III nesta quarta-feira (25) em Londres. O encontro ocorreu na Lancaster House após participação em evento conjunto da Iniciativa de Mercados Sustentáveis (SMI) e do Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do Reino Unido (DEFRA).