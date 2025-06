Startup gaúcha de tecnologia e privacidade participa de evento internacional na Coreia do Sul

A Privacy Tools , startup gaúcha especializada em proteção de dados, foi selecionada para integrar a missão oficial do governo brasileiro à NextRise 2025, uma das principais feiras de inovação da Ásia . O evento acontecerá nos dias 26 e 27 de junho em Seul , capital da Coreia do Sul.

A Privacy Tools será uma das três startups brasileiras participantes da missão, que tem como objetivo impulsionar a internacionalização das empresas nacionais. A empresa, que já oferece soluções compatíveis com as regulamentações de mais de 50 países, contará com um estande próprio no evento e participará de rodadas de negócios com empresas sul-coreanas.