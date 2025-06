Se modelo de SP der certo, InvestRS pode abrir escritórios fora do Brasil

A ideia está no radar dos gestores da agência responsável por buscar investimentos para o Rio Grande do Sul e turbinar a promoção de produtos de empreendedores gaúchos Brasil afora.

A chegada da InvestRS ao coração financeiro do país, foi marcada por um evento na segunda-feira (23) para 250 empresários. Desde sua criação, no ano passado, a empresa manteve contatos com cerca de 500 empresas, que se transformaram em uma carteira de mais de 30 projetos, com investimentos potenciais de R$ 5 bilhões.