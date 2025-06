Saiba por que o envio de tropas federais por Trump a Los Angeles é polêmica

Desde o fim de semana, manifestações são registradas em diversos pontos de Los Angeles. RINGO CHIU / AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Diante do aumento dos protestos na Califórnia contra as operações anti-imigração do governo dos Estados Unidos, o presidente americano, Donald Trump, enviou soldados da Guarda Nacional para conter os manifestantes.

Eles foram mobilizados principalmente para proteger prédios federais e agentes de imigração em Los Angeles. Em geral, forças militares federais não podem exercer funções de segurança pública contra cidadãos americanos, exceto em emergências autorizadas pelo presidente.

Por lei, a Guarda Nacional pode ser federalizada em três situações: se os EUA forem invadidos ou estiverem sob ameaça iminente de invasão; em caso de rebelião ou ameaça à autoridade do governo federal; e se o presidente não conseguir "executar as leis dos Estados Unidos" com forças regulares.

Contudo, para serem acionadas, precisam do aval dos governadores estaduais. Esse é o ponto que tem gerado debate entre democratas e republicanos. Trump acionou as tropas mesmo com a objeção do governador da Califórnia, Gavin Newsom (do opositor Partido Democrata).

Para justificar a medida, seria necessário invocar formalmente a Lei de Insurreição de 1807 — um dos poderes de emergência mais amplos do país.

Leia Mais Atentado sofrido por senador reacende pauta da violência política na Colômbia

No entanto, Trump não recorreu a essa lei neste caso. A Casa Branca justificou a ação com base em um artigo do Código dos Estados Unidos que autoriza a federalização da Guarda Nacional em situações de rebelião ou ameaça à execução das leis federais. O governo da Califórnia já sinalizou que pode recorrer à Justiça, argumentando que a medida carece de base legal e viola princípios federativos. O processo, porém, pode levar meses.

Contexto histórico

A decisão de Trump de mobilizar a Guarda Nacional é a primeira desse tipo desde 1992. Se considerar que o ato de 2025 não contou com a autorização estadual, a última vez que isso ocorreu foi em 1965, quando o presidente Lyndon B. Johnson enviou tropas ao Alabama para proteger uma marcha pelos direitos civis, invocando a Lei de Insurreição. Sendo assim, a ato de Trump seria o primeiro sem aval de um governador desde a década de 1960.