RS quase dobra volume de turistas internacionais nos primeiros meses do ano

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O Rio Grande do Sul quase que dobrou o volume de turistas internacionais nos primeiros meses do ano em comparação com o mesmo período de 2024. De janeiro a maio de 2025, o RS recebeu 1,17 milhão de visitantes estrangeiros. A alta é de 94,5% e é a maior entre todos os Estados.