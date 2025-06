Retórica dos líderes mundiais eleva o tom do conflito entre Israel e Irã

Presidente americano, Donald Trump, líder Supremo do Irã, Ali Khamenei, e primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Desde o início do conflito entre Israel e Irã, na última quinta-feira (12), líderes mundiais têm trocado farpas nas redes sociais e em declarações, principalmente ao longo desta semana. Os principais expoentes dessa digladiação virtual são o presidente americano, Donald Trump , o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei , e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Netanyahu sugeriu na segunda-feira (16) que assassinar Khamenei "acabaria com o conflito".

— Isso não vai escalar o conflito, vai acabar com o conflito — disse Netanyahu em entrevista à ABC News, ao ser questionado sobre um suposto plano israelense para matar o aiatolá.

Na terça-feira (17), afirmou: "agora temos o controle total e completo dos céus do Irã". Apesar de Trump não assumir oficialmente seu envolvimento no conflito, a maioria de suas falas é na primeira pessoa do plural — "nós".