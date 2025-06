Quem ganhou a guerra entre Israel e Irã

Imagem de uma instalação nuclear atingida nos ataques americanos. SATELLITE IMAGE ©2025 MAXAR TECHNOLOGIES / AFP

Obviamente, do ponto de vista humano, em uma guerra, não há vencedores. Principalmente quando se contabiliza mortos, feridos e prédios civis destruídos. Mas, do ponto de vista militar e geopolítico, um conflito armado costuma ter ganhadores e perdedores.

Passadas 24 horas do cessar-fogo na "guerra de 12 dias", é possível analisar os resultados, ainda que parciais. A própria expressão "guerra de 12 dias", utilizada pelo presidente americano, Donald Trump, tem um fundo simbólico. Trump, o principal vencedor do conflito por fazer as vezes de "pacificador", ainda que pelo canhão, tem chamado assim esse confronto em referência à Guerra dos Seis Dias, empreendida por Israel, em 1967, na qual o país derrotou Egito, Síria e Jordânia. A ação fulminante naquela guerra resultou na expansão territorial israelense, que ocupou a Faixa de Gaza, a Península do Sinais, a Cisjordânia, Jerusalém Leste e as Colinas de Golã. Trump quer passar a ideia de que, assim como aquele conflito, o embate de 2025 reconfigurou o Oriente Médio.

Uma parte é verdade, outra, exagero.

Esse conflito extrapolou as fronteiras dos próprios países, envolveu outras nações, colocou dois Estados em confronto direto, exibiu a fragilidade militar do Irã e reforçou o poderio bélico de Israel. Mostrou também como os proxys do Irã (Hamas e Hezbollah) estão enfraquecidos, uma vez que não perpetraram ações terroristas durante as quase duas semanas de troca de mísseis. A força aérea iraniana ficou em terra, e as defesas antiaéreas foram neutralizadas por operações israelenses atrás das linhas inimigas. Além disso, o regime perdeu as principais cabeças da hierarquia militar e alguns de seus cientistas nucleares. No entanto, sobreviveu - e isso tem sido comemorado internamente como prova de "resistência".

Do lado israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sai fortalecido no momento em que cresciam as críticas da opinião pública sobre a demora para trazer de volta os reféns de Gaza e a polêmica em torno da obrigatoriedade de os ultraortodoxos servirem às forças armadas - sem falar de seus problemas com a Justiça, onde é réu por corrupção. A ameaça existecial representada pelo Irã une os israelenses.

Essa é uma parte da contabilidade da guerra. Há outra. A medida da vitória se dá também pelo argumento central pelo qual Israel atacou o Irã, o programa nuclear dos aiatolás. Um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AEIA) informava que o país estaria muito próximo de enriquecer urânio suficiente para produção da bomba atômica. Trump e Netanyahu afirmam que tal programa foi destruído. Entretanto, um documento de inteligência dos EUA, obtido pelo jornal The New York Times, informa que ele teria sido apenas retardado por alguns meses.