Quem é o governador que desafia Trump na crise migratória e pode ser opção do Partido Democrata para a próxima eleição

Desde o início das manifestações em Los Angeles no fim de semana, o conflito, que antes envolvia apenas os participantes e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , ganhou um novo protagonista: o governador da Califórnia, Gavin Newsom , importante nome do Partido Democrata — oposição ao atual governo. A tensão entre Trump e e Newsom chegou a tal ponto que o presidente ameaçou prender o governador.

Porém, o nome de Newsom não é novidade no cenário político americano, especialmente dentro do Partido Democrata. Aos 57 anos, ele está em seu segundo mandato à frente da Califórnia, o Estado mais populoso e economicamente poderoso do país. Sua relevância é tamanha que, no ano passado, chegou a ser apontado como um dos favoritos para suceder Joe Biden na corrida presidencial.