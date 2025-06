Quem é o egípcio suspeito de ligação com a Al-Qaeda investigado por lavar dinheiro para o Comando Vermelho no Brasil

Antigo alerta do FBI sobre Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim. FBI / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um egípcio, que já esteve na lista de procurados do FBI por suspeita de atuar como operador do grupo terrorista Al-Qaeda, por participação em lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho no Rio.

Trata-se de Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim. Ele é um dos investigados no inquérito que levou à operação da PC nesta terça-feira (3), quando mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Também estão entre os investigados a esposa do MC Poze do Rodo.

Conforme a nota divulgada pela polícia, trata-se de um "indivíduo com histórico relevante no sistema financeiro informal ligado à facção, e procurado pelo FBI por suspeita de atuar como operador de valores para a Al-Qaeda".

— Chamou atenção no curso da apuração que uma das empresas de eventos investigadas tem relação direta com Mohamed, o que demonstra o estreito vínculo entre a facção, influenciadores e pessoas que fazem eventos e instigam a narcocultura em comunidades exploradas pela facção — afirmou o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi.

Apesar de citado nas investigações, o egípcio não foi alvo da operação desta terça-feira. Segundo a polícia, ele seria proprietário de três empresas em São Paulo, sendo que uma delas estaria diretamente envolvida no esquema.

Leia Mais O autoexílio de Zambelli e Eduardo Bolsonaro não é político. É ideológico

Mohamed é conhecido no meio internacional. Ele ingressou no Brasil em 2017, onde obteve residência legal, casou-se com uma brasileira e estabeleceu em São Paulo. Autoridades americanas alegavam na época que Ibrahim teria utilizado uma empresa de turismo na Turquia para transportar turistas e, possivelmente, indivíduos com destinos em países como Síria e Afeganistão, onde há presença de células terroristas do grupo Al-Qaeda. Em 2019, foi retirado da lista de foragidos após ser interrogado em São Paulo por agentes americanos.