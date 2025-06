Quem é Miguel Uribe Turbay, pré-candidato à presidência da Colômbia baleado em ato político

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

O pré-candidato à presidência da Colômbia nas eleições de maio do próximo ano, o senador de direita Miguel Uribe Turbay sofreu um atentado ao ser baleado durante um ato político em Bogotá , capital colombiana, na tarde de sábado (7) pelo horário local e início da noite no Brasil.

Turbay é o principal opositor do atual presidente, Gustavo Petro , e pertence ao partido Centro Democrático, liderado pelo influente ex-presidente Álvaro Uribe , que governou a Colômbia de 2002 a 2010. Apesar do sobrenome em comum, os dois não são parentes.

A política está na família de Turbay: ele é neto de Julio César Turbay Ayala , que presidiu a Colômbia entre 1978 e 1982, e filho de Diana Turbay , jornalista que, segundo a mídia local, foi sequestrada e morta por ordem do narcotraficante Pablo Escobar .

Sua carreira política começou em 2012, quando foi eleito vereador da capital pelo Partido Liberal Colombiano . Também foi presidente do Conselho Municipal e, em 2016, assumiu como secretário de Governo na gestão do então prefeito Enrique Peñalosa .

Turbay ganhou projeção internacional e, em 2018, foi reconhecido pela organização One Young World como um dos 10 jovens políticos mais influentes do mundo. Em 2019, concorreu à prefeitura de Bogotá, mas não foi eleito. Em 2022, tornou-se o candidato ao Senado mais votado do país.