Quais os riscos de os EUA entrarem na guerra entre Israel e Irã

A primeira manifestação governo dos EUA, após o ataque de Israel ao Irã , que deu início a atual fase da guerra no Oriente Médio, foi do secretário de Estado, Marco Rubio, que afirmou que os americanos não estavam envolvidos na ação e que só estavam preocupados com a segurança de suas estruturas na região.

Parecia que o país estava tentando desviar qualquer responsabilidade pelos episódios que, nos últimos dias, levaram o mundo a entrar em suspense com o risco de uma guerra total . Horas depois, o presidente Donald Trump veio a público dizer que o Irã deve chegar a um acordo nuclear "antes que não sobre mais nada". Neste domingo, deixou aberta a possibilidade de os EUA se envolverem no conflito.

A identificação pelo Irã de que os americanos estariam apoiando Israel com armamentos serviria de argumento para os aiatolás mirarem alvos americanos na região: além de prédios diplomáticos, correm risco bases dos EUA no Iraque (Erbil), Emirados Árabes Unidos (Al-Dhafra), Kuwait (Campo Arifjan) e, a maior delas, Al-Udeid, no Catar. Sem falar de navios petroleiros que circulam pelo Estreito de Ormuz, no Golfo Pérsico.