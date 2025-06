Putin não virá à Cúpula dos Brics, pois, se viesse, poderia ser preso

Putin é apontado como responsável pela “deportação ilegal” e “transferência ilegal” de crianças. MIKHAIL KLIMENTYEV / Sputnik/AFP

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

A Cúpula dos Brics, evento previsto para ocorrer entre 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro, será realizada sem a presença do presidente da Rússia, Vladimir Putin. O Kremlin participará do encontro por videoconferência, e o motivo da ausência é que, caso viesse, ele poderia ser preso.

A razão foi confirmada pelo assessor de política externa do Kremlin, Yuri Ushakov, que reconheceu a existência do mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) em março de 2022. Na acusação, Putin é apontado como responsável pela “deportação ilegal” e “transferência ilegal” de crianças de áreas ocupadas da Ucrânia para a Rússia.

— Isso se deve a certas dificuldades, no contexto das exigências do TPI. Nesse cenário, o governo brasileiro não pôde assumir uma posição clara que permitisse a participação do nosso presidente nessa reunião — afirmou Ushakov.

No lugar de Putin, virá à Cúpula o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Ainda durante a campanha, em 2023, Lula chegou a afirmar que Putin não seria preso no Brasil. Contudo, recuou e declarou que a prisão dependeria do Judiciário, e não do Executivo.