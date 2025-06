PUCRS terá projeto americano que vai investir US$ 400 mil em iniciativas sobre desastres climáticos

Primeira visita americana ao projeto no RS deve ocorrer em novembro. Bruno Todeschini / Divulgação PUCRS

A PUCRS foi uma das duas universidades brasileiras escolhidas para sediar uma Cátedra Fulbright de Estudos Brasil-EUA. Dentro da iniciativa coordenada pela Fulbright — agência do governo dos EUA que promove cooperação acadêmica internacional —, serão investidos US$ 400 mil em atividades interdisciplinares lideradas pela instituição gaúcha ao longo de cinco anos.

O tema central das ações será “Estratégias sustentáveis para preparação, resposta e recuperação de desastres climáticos no Rio Grande do Sul através da cooperação acadêmica internacional”. Como parte do projeto, cinco professores de universidades dos Estados Unidos virão a Porto Alegre para participar das discussões durante o período da parceria.

A PUCRS foi selecionada com base em uma proposta que surgiu da análise dos impactos da enchente que atingiu o Estado em maio de 2024. Além da instituição gaúcha, a outra brasileira escolhida para o programa foi a Universidade Federal do Pará (UFPA).

A parceria envolverá diversas unidades da PUCRS, além do Instituto do Meio Ambiente (IMA), o Instituto de Geriatria e Gerontologia (IGG), a Tecnopuc e o Centro de Inteligência Artificial e Ciências de Dados. A expectativa é que as atividades resultem em publicações conjuntas, eventos científicos, intercâmbios acadêmicos e planos de ação que influenciem políticas públicas e práticas sustentáveis, com foco no enfrentamento de desastres ambientais e na redução de seus impactos.