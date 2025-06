Programa da prefeitura fez 493 deslocamentos de pessoas em situação de rua em uma semana em Porto Alegre

Transporte Solidário iniciou no dia 19 de junho.

O programa Transporte Solidário , iniciativa da prefeitura de Porto Alegre que realiza o deslocamento de pessoas em situação de rua acolhidas durante a Operação Inverno para abrigos e unidades de atendimento social da Capital, já realizou 493 deslocamentos em sua primeira semana de atividades. Há pessoas, inclusive, que utilizam o serviço mais do que uma vez no mesmo dia.

A ação é fruto de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Assistência Social (SMAS) e de Mobilidade Urbana (SMMU). Duas linhas atendem pessoas abrigadas em albergues municipais , levando-as aos Centros Pop , onde recebem atendimento especializado das equipes de Assistência Social e são encaminhadas para outros serviços da rede.

Os dois abrigos emergenciais do município funcionarão até o final de agosto e oferecem 270 vagas, além de acolhimento para animais . A rede como um todo dispõe de 520 vagas para pernoite, com ocupação média atual de 370.

Como funciona

Os abrigados no ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) devem deixar o local até às 9h. Antes disso, às 8h, um ônibus fica disponível para levá-los ao Centro Pop 1, onde podem permanecer durante o dia. O local oferece alimentação, atendimento psicossocial, serviços de higiene e encaminhamentos para programas como Cadastro Único e Auxílio Moradia . Às 17h, o ônibus retorna ao Centro Pop 1 para levar os abrigados de volta ao Demhab, reiniciando o ciclo noturno.

Já o abrigo da Comendador Azevedo, inaugurado na quarta-feira (25), conta com uma linha exclusiva que, às 9h, transporta os acolhidos para os Centros Pop 2 e 3, localizados no 4º Distrito. No fim da tarde, o veículo faz o trajeto de retorno.