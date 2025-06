Problemas com o tradutor e dispersão durante a foto oficial: Lula provoca risos em encontro do G7

O presidente Lula durante a foto oficial com integrantes da Cúpula do G7, no Canadá.

O presidente Lula participou, na terça-feira (17), em Kananaskis, no Canadá, da reunião do G7, os sete países mais industrializados do mundo. Apesar de o Brasil não fazer parte do grupo, o brasileiro esteve lá como convidado. Durante o encontro, o presidente protagonizou dois momentos que provocaram risos entre os líderes.