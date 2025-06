Porto Alegre terá espaço para Justiça Restaurativa com foco em crianças e adolescentes

Escola funcionará na Fundação O Pão dos Pobres Santo Antônio. Fundação Pão dos Pobres / Divulgação

O jornalista Vitor Netto colabora com o colunista Rodrigo Lopes, titular deste espaço.

Com o objetivo de prevenir a violência e reconstruir vínculos com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, Porto Alegre passará a contar, a partir de julho, com um espaço dedicado a Justiça Restaurativa. A iniciativa é fruto de uma cooperação entre a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) e a Fundação O Pão dos Pobres.

A Ajuris, que já atua com o tema, criará a Escola de Práticas Restaurativas, denominada Central do Pão, que funcionará na sede da Fundação. Justiça Restaurativa é um modelo de resolução de conflitos que prioriza a reparação do dano em vez da punição.

— Após 25 anos de construção da Justiça Restaurativa no RS, duas décadas de atuação multiplicadora da Escola da Ajuris, damos agora um passo inédito: materializamos nesse projeto nossa política de entrega à sociedade dessa tecnologia social como domínio público — afirma o coordenador do projeto na Ajuris, desembargador Leoberto Brancher.

A ideia, inédita no país, é que o projeto seja replicado em outros Estados.

O protocolo de parceria será assinado no dia 3 de julho, às 9h, no Tribunal de Justiça do RS, durante reunião do Comitê Estadual da Justiça Restaurativa. O projeto também está alinhado às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que definiu 2025 como o Ano da Justiça Restaurativa nas organizações públicas.

Como funcionará

Atividades voltadas a lideranças, gestores e equipes já estão em andamento. A próxima fase incluirá o envolvimento direto dos adolescentes, por meio de rodas de conversa, círculos restaurativos e formações sobre convivência e resolução de conflitos. Essas ações focam na prevenção da violência, no fortalecimento de vínculos familiares e na promoção do bem-estar socioemocional.